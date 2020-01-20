يد العراق يتغلب على الصين آسيوياً

2020/01/20 | 20:20 - المصدر: الصباح

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الكويت / كريم قحطان*

في اولى مباريات المجموعة الثالثة (الترضية) للبطولة الاسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد الجارية منافساتها في الكويت تغلب منتخبنا الوطني على نظيره الصيني 38 - 31 في اللقاء الذي أقيم في صالة الشيخ سعد العبد الله الرياضية المغلقة حيث انتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم منتخبنا ايضا 17 – 13 بعد ان اجاد اللاعبون محمد صاحب وميثم حمزة وعلي عبد الرضا وماجد عبد الرضا وجاسم خصاب في المناورة والدفاع والهجوم وتألق الحارس احمد مكي في التصدي للكرات والذود عن مرماه ببسالة وتأتي هذه المباراة ضمن المنافسة على المراكز من التاسع الى الثالث عشر.

وحصل حسين علي حمزة على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد الاداء المتميز الذي قدمه في اللقاء وتسجيله 9 من اهداف فريقه ويلتقي في الساعة العاشرة من صباح اليوم المنتخب العراقي مع المنتخب الاسترالي وسيكون يوم غد راحة لجميع الفرق.



يشار الى ان منتخبنا كان قد ودع مرحلة المجموعات بعد خسارته في لقاءين الاول امام مستضيف البطولة الكويت والثاني ضد الامارات بفارق هدف ، في الوقت الذي حقق فيه فوزا وحيداً على هونغ كونغ.

*موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

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