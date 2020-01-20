ملياري دولار لتطوير شبكة 6G مع سرعة خيالية في اليابان

2020/01/20 | 20:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اليابان عن ميزانية 2 مليار دولار لتطوير شبكة 6G بدءً من الآن ،مع سرعات خيالية تصل ل 1 تيرا بت في الثانية !

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