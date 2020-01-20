في وضح النهار.. قوة أمنية من وزارة الداخلية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وسط بغداد

2020/01/20 | 20:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع مرئي، الاثنين، عناصر قوة أمنية وهم يطلقون الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين قرب الطريق السريع (محمد القاسم) وسط العاصمة بغداد.ويظهر المقطع الذي تداوله ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي،عناصر أمنية من الشرطة الاتحادية وهي تطلق وابلاً من الرصاص عبر أسلحتها باتجاه المتظاهرين”.أي اجرام هذا؟ pic.twitter.com/KdRthhpPq6 — حسين العطية (@husainrazaq1009) January 20, 2020

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