عمليات الفرات الاوسط تفتح تحقيقا باستشهاد متظاهر في كربلاء

2020/01/20 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

أكد مدير اعلام قيادة عمليات الفرات الاوسط، فاهم الكريطي، الإثنين (20 كانون الثاني، 2020) إن ا...





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