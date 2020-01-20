الخارجية تعلن تفاصيل إجراءاتها المتخذة بشأن خرق السيادة وآليات جديدة لتعيين السفراء

2020/01/20 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية ، عن تفاصيل إجراءاتها المتخذة بشأن الضربات الأميركية والإيرانية في العراق، وكشفت عن آليات جديدة لتعيين السفراء ولأول مرة، وأكدت وجود توافق دولي على دعم أمن العراق واستقراره.

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