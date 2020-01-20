السراج: سأحترم قرارات قمة برلين حول ليبيا..ولن أجلس مع حفتر مرة آخرى

2020/01/20 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان/ قال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا يوم الاثنين إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر قائد قوات

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