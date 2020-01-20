شريهان تحتفل بحصول ابنتها على الماجسيتر: “فخورة أن أكون والدتك”

2020/01/20 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الفنانة الكبيرة شريهان ، عن سعادتها ، بتفوق إبنتها الكبري “لؤلؤة” وحصولها اليوم ، على درجة الماجسيتر، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.ونشرت شريهان صورا ، من مناقشة رسالة الماجستير،وعلقت قائلة :”واليوم يوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بالتفوق الدراسي والعلمي في الماجستير”.وأضافت فى تغريدة أخرى ،قائلة:”شرفتي […]

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