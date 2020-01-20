2020/01/20 | 20:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كشف مصدر مطلع، ان اطرافا سياسية، ابلغت اليوم الاثنين، عددا من الناشطين بالتوجه الى مطار بغداد لاجراء استقبال خاص بوزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي، مبينا ان علاوي سيصل الليلة قادما من بيروت ليتم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.وقال المصدر لـ"كلكامش" انه "تم ابلاغ عدد من الناشطين بالتوجه الى مطار بغداد لاستقبال محمد توفيق علاوي ومن المتوقع ان تصل طيارته هذه الليلة"، مبينا ان "قوى سياسية (لم يسميها) تحاول ان تخلق تفاعل في الشارع لقبول علاوي، كون التفاعل معه ضعيف ولا يرقى لما تم تداوله مع بقية المرشحين امثال محمد الشكري مصطفى الكاظمي".وذكر المصدر، ان "ما تم لمسه من شخصية علاوي بساطته وضعفه ومحدوديته، الامر الذي يجعل من القوى السياسية الداعمة له تشعر بالاطمئنان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى سياسية تبلغ "ناشطين" باستقبال علاوي قرب المطار لدعم ترشيحه للرئاسة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى سياسية تبلغ "ناشطين" باستقبال علاوي قرب المطار لدعم ترشيحه للرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).