القيادات الامنية في البصرة توجه بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين

2020/01/20 | 20:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بأن القيادات الامنية في المحافظة وجهت القوات بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "قيادة عمليات البصرة، ومديرية الشرطة، وجهت القوات الامنية بعدم استخدام الرصاص في التعامل مع المتظاهرين".وأكد ان "الاجهزة الامنية في عموم المحافظة تلقت هذا التوجيه، وكذلك ضرورة التعامل الحسن مع المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة".يذكر ان مصدر محلي في محافظة البصرة افاد في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية انسحبت من ساحات التظاهر في المحافظة.

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