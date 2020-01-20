فيديو: المراوحة سياسية بالعراق والمظاهرات

2020/01/20 | 20:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل عشراتُ المحتجين الى شوارعِ العاصمةِ بغداد وحاولوا قطعَ الطرق ،الا اَنَّ القواتِ الامنية اعادت فتحَ الطرقات المقطوعة، هذا وخوّل مجلسُ الامن الوطني...

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