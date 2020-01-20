“كارثة في إثيوبيا”.. مصرع 10 وإصابة العشرات إثر سقوط منصه في احتفالات عيد الغطاس (صور)

2020/01/20 | 20:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان/ قتل 10 أشخاص على الأقل، اليوم الاثنين، وأصيب العشرات، عندما انهارت منطقة لجلوس المشاهدين خلال احتفال كبير في إثيوبيا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى، بحسب سكاي نيوز عربية.

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