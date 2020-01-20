2020/01/20 | 20:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحاب الشرطة الاتحادية عند حدود وزارة النفط والمتظاهرون يستعيدون السيطرة على تقاطع الجملة العصبية ومجسر سريع محمد القاسم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/20 | 20:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انسحاب الشرطة الاتحادية عند حدود وزارة النفط والمتظاهرون يستعيدون السيطرة على تقاطع الجملة العصبية ومجسر سريع محمد القاسم) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انسحاب الشرطة الاتحادية عند حدود وزارة النفط والمتظاهرون يستعيدون السيطرة على تقاطع الجملة العصبية ومجسر سريع محمد القاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).