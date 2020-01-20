2020/01/20 | 20:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع ، الاثنين عن دخول اسم جديد على خط المرشحين لتولي الحكومة الانتقالية يضاف الى 3 اسماء دخلت الى المنافسة في وقت سابق.وقال المصدران ” هناك 4 […]

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