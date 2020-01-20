2020/01/20 | 21:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية ،يوم امس الاحد، ورشة عمل متخصصة ( القطاع المصرفي الخاص في الظرف الراهن) شاركت فيها كليات الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد والجامعة المستنصرية وجامعة النهرين والجامعة العراقية والجامعة التقنية الوسطى بحضور بعض العمداء ورؤساء الأقسام العلمية والأساتذة التدريسيين وطلبة الدراسات العليا .

وحضر في الورشة ممثلين عن البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والخاصة وسوق العراق للأوراق المالية .

وقد ناقشت الورشة ورقتين الأولى بعنوان (القطاع المصرفي الخاص ..ملاحظات وأفكار )عرضها الدكتور ستار البياتي الاستاذ في جامعة النهرين ، وورقة بعنوان (مصارفنا في الظرف الراهن والمتطلبات لعام ٢٠٢٠ ) عرضها مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري ، وترأس الجلسة الدكتور عبد الرحمن المشهداني من الجامعة العراقية.

وتضمنت الورشة مناقشات واقتراحات لدعم المصارف الخاصة من البنك المركزي والحكومة ، وتوصلت الورشة إلى عدد من التوصيات سيتم رفعها إلى البنك المركزي ووزارة المالية .

واكد سمير النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" على هامش اعمال الورشة ، أن من أهم التوصيات التي توصل إليها الحاضرون هو تفعيل قرارات مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بدعم المصارف الخاصة والتي صدرت سابقا ولم يتم تنفيذها لحد الان، وتفعيل مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة المصارف الخاصة العراقية تنظم ورشة عمل «القطاع المصرفي الخاص في الظرف الراهن») نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة المصارف الخاصة العراقية تنظم ورشة عمل «القطاع المصرفي الخاص في الظرف الراهن») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).