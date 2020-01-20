لطفي حاتم - بناء الدولة الديمقراطية والشرعية الانتخابية

2020/01/20 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم أنتج انهيار الدول الاشتراكية تبدلات كثيرة في العلاقات الدولية وحمل العديد من الموضوعات الفكرية – السياسية الجديدة وما رافقها من محاولات سياسية متعددة الأهداف تدعو الى اعتبار الليبرالية الجديدة ومساندها الفكرية والسياسية أساساً ايديولوجياً وحيداً في برامج الحركات السياسية --الاجتماعية ناهيك عن اعتمادها في بناء العلاقات الدولية.-- انطلاقا من ذلك اللمعان الفكري والسياسي لليبرالية السياسية نحاول ا......

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