2020/01/20 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل إنتهاء الساعات الأخيرة لموعد الترشيح غموض يلف هوية رئيس الوزراء المقبل وطائرة خاصة تستقدم علاوي من بيروت بغداد – الزمان واصل رئيس الجمهورية برهم صالح امس مشاوراته الشائكة مع القوى السياسية بهدف التوافق على مرشح يخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وسط اختلافات واسعة بالرؤى والرغبات وغموض يحيط بهوية […]

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