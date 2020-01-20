2020/01/20 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كندا تصر على إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا إيران: سننسحب من معاهدة منع الإنتشار النووي إذا أحيلت القضية للأمم المتحدة طهران – رزاق نامقي نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء الرسمية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله امس الاثنين إن طهران ستنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي إذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: سننسحب من معاهدة منع الإنتشار النووي إذا أحيلت القضية للأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: سننسحب من معاهدة منع الإنتشار النووي إذا أحيلت القضية للأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).