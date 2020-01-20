2020/01/20 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور حكم بحق عضو مجلس محلي لمخالفته تعليمات الذمة المالية النزاهة: إستقدام نائب سابق ومديري شركتين أهليَّتين للمقاولات بغداد – قصي منذر كشفت هيئة النزاهة العامة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين للدورة السابقة على خلفية عدم تسوية سلفة تشغيلية تصل إلى قرابة ستة […]

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