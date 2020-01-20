2020/01/20 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرع واصابة 9 اشخاص في حادث مروع في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصرع واصابة 9 اشخاص في حادث مروع في ديالى
يتبع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرع واصابة 9 اشخاص في حادث مروع في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرع واصابة 9 اشخاص في حادث مروع في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).