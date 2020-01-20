تكليف محمد توفيق علاوي رئاسة الوزراء في الساعة العاشرة مساء اليوم

2020/01/20 | 21:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رجح محلل سياسي، تكليف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم برئاسة الحكومة الانتقالية مساء اليوم الأثنين.

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