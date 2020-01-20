طارة خاصة تنقل مرشح رئاسة الحكومة من بيروت لتكليفه هذه الليلة

2020/01/20 | 21:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر مطلع، ان المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية، محمد توفيق علاوي، لايزال في العاصمة اللبنانية بيروت وسيصل الليلة الى العاصمة بغداد.

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