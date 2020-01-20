الحكيم للعامري: ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة

2020/01/20 | 21:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، على ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين الحقة باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة.وقال الحكيم إن “ملف رئيس الحكومة […]

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