التوقعات الجوية في الـ 48 ساعة المقبلة.. امطار غزيرة بهذه المناطق

2020/01/20 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين 20-1-2020، هطول امطار غزيرة وسط وشمال العراق خلال الـ ...





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