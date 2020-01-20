سيؤول تقدم 300 الف دولار لمساعدة النازحين واللاجئين في إقليم كردستان

2020/01/20 | 21:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت ممثلية كوريا الجنوبية في إقليم كردستان، مذكرة تعاون مع الإقليم بمجال مساعدة اللاجئين والنازحين.

وأوضح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد في تغريدة على تويتر، انه وقع المذكرة التي تتضمن تقديم مساعدات مالية تبلغ ثلاثمئة الف دولار، فيما وقعها عن الجانب الكوري الجنوبي قنصل كوريا في الإقليم “جوي غوانغ جين”، مبينا ان المبلغ سيخصص لتقديم العون للمهجرين واللاجئين في الإقليم، وتوفير المساعدات الإنسانية، وبعض المستلزمات والمعدات الضرورية في فصل الشتاء.

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