155 من أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات 2020 الوجبة الأولى و الثانية

2020/01/20 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت اليوم وزارة الاتصالات عن موعد مقابلة السادة الذين ترشحوا للمقابلة ذوي اختصاص (هندسة شبكات) فقط.فيلزم على السادة الذين ترشحوا للمقابلة الحضور الى مقر الوزارة الكائن في منطقة المأمون مجاور برج بغداد الساعة 10 صباحا و حسب الجدول أدناه: 1- الوجبة الأولى : يوم الأربعاء الموافق ل 22/01/2020من التسلسل رقم 1 و […]

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