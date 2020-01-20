عودة  358 منتسبا من المفصولين الى الخدمة في شرطة كربلاء

2020/01/20 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ علي النصر الله/ ..اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، عن اعادة 358 منتسباً من المفصولين سابقا الى الخدمة .وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) صدر اليوم الامر الإداري من وزارة الداخلية ذي العدد 127779 في 26/ 12 /2019 بالموافقة على إعادة المفصولين من منتسبي افواج واقسام القيادة البالغ عددهم […]

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