شاهد ..لحظة سقوط شهيد يبلغ 13 عاما في تظاهرات ديالى

2020/01/20 | 21:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى تداول ناشطون مقطع فيديو للحظة سقوط شهيد يبلغ 13 عاما ، في تظاهرات ديالى بنيران قوات الشغب .

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