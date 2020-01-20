العراق: مسارات الاحتجاج الى أين؟

2020/01/20 | 21:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.حسين احمد السرحان مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية السلطات و”القوى السياسية” العراقية بحاجة لتملّك رؤية للعمل الاجرائي اذا ما كانت فعلا مريدة لهدف بناء الدولة وتصحيح المسار في ترميم ما يمكن ترميمه في المرحلة الحالية مستفيدة من ضغط الجماهير كمساند قوي ضد قوى الاعتراض على الاصلاح والتغيير.تشهد العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب […]

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