2020/01/20 | 22:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح في العاصمة بغداد، الاثنين، أكبر صورة للقادة الشهداء عرفانا بدورهم البارز في مكافحة الإرهاب.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه تم افتتاح أكبر صورة للشهداء القادة ابو مهدي المهندس في ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد بحضور جماهيري واسع.وأضاف أن هذه الفعالية تاتي تخليدا لتضحيات القادة ضد الإرهاب ودورهم البطولي في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح أكبر صورة للقادة الشهداء وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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