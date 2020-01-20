وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [3]

2020/01/20 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (7)سلطة النص..سلطة التلقي..إن كانت فكرة (المتلقي) وأثره في الفهم والتأويل والإحالة، من الظواهر البنيوية والألسنية المحدثة في تفسير النص، فأن (الناسخ والمنسوخ)، ظاهرة متقدمة زمنيا في هذا السياق، ليس بفعل أثر البيئة على النص، وإنما، بأثر القارئ/ المستمع/ المتلقي، على تفسير النص/(المكي)، وإعادة تقييمه /(يهود يثرب)، وتعديله قولا أو فعلا/(الأعراب).من الذي يكتب النص؟..المؤلف..أم المتلقي......

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