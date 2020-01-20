ثلاثة اعضاء من كتلة حراك الجيل الجديد ببرلمان الإقليم يعلنون انسحابهم من الكتلة

2020/01/20 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ثلاثة أعضاء من كتلة حراك الجيل الجديد في برلمان إقليم كردستان، انسحابهم من الكتلة.

وأشار الأعضاء المنسحبون وهم كل من دياري أنور، وسيروان بابان، و ” مم وريا قانع” في بيان، الى عزمهم على العمل في البرلمان كأعضاء مستقلين، والتزامهم بما تعهدوا به بشأن رفض تسلم الرواتب التقاعدية، عن فترة عضويتهم في البرلمان، ‌مؤكدين انقطاع صلتهم بالكتلة منذ عدة أشهر.

وكانت الخلافات قد تصاعدت بين رئيس الحراك وأعضاء الكتلة، نتيجة الخلاف حول التصويت على مشروع قانون الإصلاح، الذي أقره البرلمان بالأغلبية قبل أيام، في جلسة شهدت انسحاب معظم نواب الحراك، تعبيرا عن رفضهم مشروع القانون.

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