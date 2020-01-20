ريال مدريد يُبرم أولى صفقاته الشتوية

2020/01/20 | 22:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ريال مدريد، مساء اليوم الاثنين، إبرام أولى الصفقات الشتوية، بالتعاقد مع الشاب البرازيلي رينير خيسوس من صفوف فلامينجو البرازيلي.وقال ريال مدريد، خلال بيانه الرسمي على موقعه الإلكتروني: “يُعلن نادي ريال مدريد، عن تعاقده مع رينير خيسوس، بعقد يمتد حتى عام 2026، قادمًا من فلامينجو البرازيلي”.وأضاف البيان: “رينير سيلتحق بفريق الشباب (كاستيا) حين

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