2020/01/20 | 22:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد عن انشاء مجمع لانتاج الماء الصافي شرق بغداد.دائرة ماء بغداد احدى ملاكات أمانة بغداد قامت بانشاء مجمع لانتاج وتصفية الماء ضمن منطقة الامين المحلة 745 بقدرة تصل الى 200 متر مكعب في اليوم . وياتي انشاء المجمع لتغطية التوسع العمراني في المنطقة المذكورة وسد الحاجة خلال فصل الصيف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن انشاء مجمع لانتاج الماء الصافي شرقي العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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