2020/01/20 | 22:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الإثنين قضاء زاخو في محافظة دهوك، ورافق سيادته في هذه الزيارة نواب المجلس (د.ڤيان صبري، د.داليا فرهاد السليڤاني، هدار بارزاني، ريحان حنا أيوب) ومديرة مكتب زاخو لمجلس النواب، وخلال الجولة زار الحداد مبنى قائممقامية القضاء وبحث مع السيد بوتان محسن قائممقام زاخو وبحضور مدير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد خلال زيارته قضاء زاخو يؤكد دعم ومساندة مجلس النواب للدوائر الخدمية بالتشريعات والقوانين النافذة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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