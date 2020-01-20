مصرع 6 اشخاص واصابة 3 بحادث سير على طريق بغداد كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى

2020/01/20 | 22:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد بس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمصرع 6 اشخاص واصابة 3 بحادث سير على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "توفي 6 اشخاص واصيب 3 من عائلتين بحادث سير دموي على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى".

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