بالفيديو ..

2020/01/20 | 22:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دوال عراقيون على موقع تويتر فيديو من أحد الاحتجاجات المتواصلة في البلاد، يبدو فيه عناصر من الشرطة الاتحادية وهم يطلقون النار باتجاه محتجين بشكل مباشر.ويسمع في التسجيل أصوات طلقات نارية لم ترعب المتظاهرين الذين ظلوا مكانهم، ويسمع أحدهم يقول بصوت عال "أبو اتحادية والله عيب".لكن اختراق العيارات النارية أجساد المواطنين كان فقط مسألة وقت، ويبدو أن واحدا منهم على الأقل أصيب بالفعل، إذ يسمع البعض وهم يصرخون أن "ولدا وقع" أرضا، ويدعون بعضهم البعض إلى حمل المصاب.وفيما لا يمكن التأكد من مكان الفيديو أو تاريخ وساعة تصويره، كتب الصحفي العراقي المستقل يوسف الهاشمي، في تغريدة "يبدو أن الفيديو في بغداد"، مشيرا إلى أن القوات التي تظهر فيه وهي تطلق النار على المحتجين من "الشرطة الاتحادية (الزي والسيارات)".ويخوض آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة، الاثنين، عمليات كر وفر مع القوات الأمنية في محاولة لقطع الطرق في العاصمة ومدن جنوبية، مع انتهاء مهلة كانوا حددوها للسلطات لتنفيذ إصلاحات يطالبون بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.وأفادت مصادر طبية بمقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل في بغداد، اثنان منهما بالرصاص الحي وواحد بقنبلة الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها قوات الأمن لتفريق المحتجين.وقالت إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بجروح في الاشتباكات العنيفة.وقالت الشرطة في بغداد إن قواتها نجحت في إعادة فتح جميع الطرق التي أغلقتها "المجاميع العنفية".وفي مدينة البصرة، قالت مصادر أمنية إن سيارة مدنية دهست شرطيين وقتلتهما أثناء الاحتجاجات.وأضافت وفق وكالة رويترز، أن السائق كان يحاول تفادي مكان الاشتباكات عندما صدم اثنين من أفراد الأمن.وفي مناطق أخرى جنوبي العراق، أشعل مئات المحتجين النار في إطارات السيارات وأغلقوا طرقا رئيسية في عدة مدن بينها الناصرية وكربلاء والعمارة.ومنذ الأول من أكتوبر، تهز الاحتجاجات المطلبية العراق، وأمهل المتظاهرون الحكومة الاثنين الماضي أسبوعا واحدا لتنفيذ الإصلاحات وإلا فالتصعيد.وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح.وتتزامن الاحتجاجات مع شلل سياسي في البلاد منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي مطلع ديسمبر.ولا تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق على شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .."أبو الاتحادية والله عيب".. عراقيون يتداولون فيديو لإطلاق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .."أبو الاتحادية والله عيب".. عراقيون يتداولون فيديو لإطلاق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).