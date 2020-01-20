شاهد.. مشادة كلامية على الهواء وانسحاب للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

2020/01/20 | 22:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب خلاف على الهواء في لقاء متلفز، اليوم الاثنين، بانسحاب ضيف حلقة الإعلامي نبيل جاسم من الحلقة.وتطورت المشادة الكلامية التي انتهت بانسحاب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف من الحلقة بعد وصفه لمقدم البرنامج باوصاف مختلفة.

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