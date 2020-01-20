الداخلية تعلن عن حصيلة الإصابات بصفوف قواتها وتؤكد: لم نستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين

2020/01/20 | 22:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزراة الداخلية، اليوم الإثنين، حصيلة الإصابات بين صفوف قواتها، فيما أكدت عدم استخدامها الرصاص الحي ضد المتظاهرين.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، إن “ضابطا بالشرطة الاتحادية […]

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