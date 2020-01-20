الحكيم والعامري يكشفان شروط اختيار رئيس الحكومة العراقية

2020/01/20 | 22:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، على ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة العراق...

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