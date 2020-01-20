عدي الربيعي يستقيل من عضوية الشرطة ويعتزل العمل الرياضي

2020/01/20 | 22:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قدم عدي الربيعي إستقالته من عضوية الهيئة الإدارية لنادي الشرطة.

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