اجتماع طارئ للصحة العالمية بسبب الفيروس الصيني القاتل

2020/01/20 | 22:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً للجنة الطوارئ يوم الأربعاء بسبب تفشي فيروس “كورونا” الجديد في الصين وجاء في البيان “سوف تجتمع اللجنة يوم الأربعاء القادم في جنيف، لمعرفة ما إذا كان تفشي المرض هو حالة طارئة في مجال الصحة العامة على نطاق دولي”.وينتشر فيروس “كورونا” عبر

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