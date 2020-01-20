ريال مدريد يضم البرازيلي الواعد رينير جيسوس

2020/01/20 | 22:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي ريال مدريد الإسباني يتعاقد مع الموهبة البرازيلية الشابة رينير جيسوس

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