شاهد.. “من زمن الفن الجميل” أول فيديو كليب” تم طرحه.. ومطربه فنان شهير

2020/01/20 | 22:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / كان من المتعارف عليه ، فى السينما المصرية ، أيام زمن الفن الجميل، هو طرح الأغنيات ضمن أحداث الفيلم أو خلال الحفلات الغنائية لكبار الفنانين.وإنفرد المطرب المصرى الراحل عبد الحليم حافظ، الشهير بالعندليب الأسمر ، بطرح أول “فيديو كليب” لأغنيته “خايف مرة أحب”، من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي […]

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