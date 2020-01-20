اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية الاربعاء المقبل بسبب

2020/01/20 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، عزمها عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل بسبب تفشي الجديد في الصين.

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