إندلاع مظاهرات في إندونيسيا اعتراضاً على تعديلات قانون العمل

2020/01/20 | 22:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اندلعت تظاهرات من قبل العمال في مدينة جاكرتا بإندونسيا، اليوم الإثنين، ضد مشروع قانون حكومي جديد يهدف إلى إقرار تغيرات في نظام العمل.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، بأن النقابات في إندونسيا هددت بتصعيد الاحتجاجات والإضراب عن تنفيذ خطة الحكومة؛ لتغير قوانين العمل كجزء من الإصلاحات الحكومية، التي تهدف لخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

هذا ويهدف مشروع القانون، الذي تريد الحكومة من البرلمان إقراره إلى تبسيط عملية الترخيص وتسهيل القيام بالأعمال التجارية في إندونيسيا، ومراجعة القيود المفروضة على الملكية الأجنبية وتخفيف قواعد العمل لبعض القطاعات.

وأبدى المتظاهرون مخاوفهم من أن القانون الجديد سيقلص درجة حماية العامل لصالح أصحاب الشركات، ما يقلص الأمان الوظيفي والتعويضات المالية في حالات الفصل وغيرها.

ومع بقاء النمو الاقتصادي عالقًا بنسبة 5% تقريبًا لعدة سنوات، تعهد رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، بتسليم مشروع قانون العمل إلى البرلمان في المائة يوم الأولى من ولايته الثانية، لكن عملية تسليم القانون للبرلمان تجاوزت الحد الزمني المعلن.

ويرى الرئيس الإندونيسي، أن مشروع القانون الشامل ضروري لجعل إندونيسيا أكثر قدرة على المنافسة في جذب الاستثمارات، التي كانت تتدفق إلى البلدان المجاورة.

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