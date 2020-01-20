بالرصاص الحي والقنابل الخانقة والضحايا .. شرطة ديالى تفرق احتجاجات بعقوبة

2020/01/20 | 22:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى افاد مراسل "كلكامش برس " ، مساء الاثنين، بتفريق متظاهري محافظة ديالى من قبل قوات مكافحة الشغب بالقوة.وقال ان قوات الشغب استخدمت القوة لتفريق تظاهرة وسط محافظة ديالى تضمامنا مع الحراك الشعبي في بغداد.واضاف بان هناك اطلاق للرصاص الحي بشكل كثيف، واعتقال عشوائي للمتظاهرين وملاحقتهم بالعجلات العسكرية لقوات الشغب . وتاتي تظاهرة ديالى بعد انتهاء مهلة الناصرية اليوم ، لاحزاب السلطة بتنفيذ مطالب الشعب .

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