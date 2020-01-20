2020/01/20 | 23:00 - المصدر: كريم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرصاّ منها على الاستمرار في تسهيل حياة عملائها وتنويع خيارات الدفع المتاحة أمامهم

شركة "كريم" العراق تطلق خدمة قسائم شحن رصيد كريم

أطلقت شركة "كريم" العراق خدمة قسائم شحن رصيد كريم، والتي تتيح للعملاء إمكانية شحن محفظة "كريم" الخاصة بهم برصيد يمكن استخدامه في رحلاتهم المنفذة مع الشركة.

وقد جاءت هذه الخدمة من "كريم" بهدف تسهيل حياة العملاء وتمكينهم من الوصول لخدماتها والتمتع بوسائل تنقل آمنة وموثوقة والوصول لوجهاتهم دون تأخير معها في مختلف الأحوال والظروف لديهم بما فيها عدم كفاية رصيدهم، وذلك مع تنويع الخيارات التي تقدمها لهم فيما يتعلق بطرق الدفع، مانحة إياهم خيار إعادة تعبئة الرصيد بمنتهى الأريحية خلال الرحلة إثر شراء القسيمة من الفئة المرغوبة مباشرة من الكباتن.

وينطوي إطلاق خدمة قسائم شحن رصيد "كريم" التي تنضم لمجموعة الخيارات العديدة والمتنوعة التي تقدمها "كريم" على أهمية كبيرة، وذلك لقدرتها على تسهيل السداد الإلكتروني مقابل الرحلات من جهة، وعلى مواصلة توفير فرص للكباتن لتنفيذ الرحلات وبالتالي تأمين مصادر دخل إضافية لهم.

هذا ولن يكون على العملاء للاستفادة من هذه الخدمة سوى شراء القسيمة وإضافة قيمتها إلى رصيدهم من خلال الدخول إلى حسابهم الخاص عبر تطبيق "كريم" والنقر على خيار "الشحن" ثم إدخال رقم القسيمة وتأكيد العملية.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال مدير عام شركة "كريم" في العراق، محمد حسن محمد: "نسعى دوماً في شركة "كريم" لابتكار خدمات وحلول جديدة من شأنها تسهيل حياة الناس وفقاً لاحتياجاتهم لخلق تجربة تنقل فريدة وموثوقة، الأمر الذي يأتي امتداداً لجهودنا المستمرة في تقديم الأفضل وسعينا المستمر نحو التميز في خدمة العملاء ونحو الحفاظ على ريادتنا في تطوير قطاع النقل في العراق."

وتتنوع فئات قسائم الشحن الجديدة التي توفرها "كريم" لعملائها حسب القيمة ما بين 5,000 و10,000 25,000 50,000 دينار عراقي.

ويشار إلى أن "كريم" تعطي العملاء حرية اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم من عدة خيارات بالإضافة للبطاقات المدفوعة مسبقاً، كالدفع نقداً، أو عن طريق استخدام رصيد "كريم"، أو باستخدام البطاقات الائتمانية المصدرة من شركة "فيزا" وشركة "ماستر كارد"، أو عن طريق الدفع إلكترونياً عبر الهواتف الذكية النقالة من خلال المحافظ المالية لدى منصة "آسياحوالة" للمدفوعات الإلكترونية التابعة لشركة "آسياسيل".



وكانت شركة كريم أول شركة في العراق تتيح الدفع من خلال بطاقات السحب الالي وساهمت بتوفير حلول مبتكرة لتطوير الدفع الالكتروني في العراق.

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