الملا : جهات خارجية استطاعت ان تدخل على خط التظاهرات وتحرفها عن هدفها

2020/01/20 | 23:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس جماعة علماء العراق الشيخ الدكتور خالد الملا، ان” جهات خارجية استطاعت ان تدخل على خط التظاهرات وتحرفها عن هدفها الحقيقي وخيوط اللعبة الحالية ليست بأيدي العراقيين بعد ان […]

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