بابل تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

2020/01/20 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين 20-1-2020، هطول امطار غزيرة وسط وشمال العراق خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك، "مازالت تحذيراتنا مستمرة بشمول مناطق وسط البلاد والفرات الاوسط بفرص

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، الإثنين 20-1-2020، الحصيلة الأولية لعدد المصابين والمعتقلين، في المحافظات التي صعدت من وتيرة الاحتجاجات منذ صباح امس.

وقال فاضل الغراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفر

بغداد اليوم – ديالى

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، الاثنين 20 كانون الثاني 2020، اعفاء رئيس لجنة التعيينات المركزية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ادارة محافظة ديالى اصدرت قرارا رسميا باعفاء رئيس التعيين

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