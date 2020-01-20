نائب: استمرار الخلاف بين صالح وتحالف “البناء” بشأن رئيس الحكومة

2020/01/20 | 23:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق كشف النائب في مجلس النواب العراقي، عن حركة #الجيل_الجديد سركوت شمس الدين، اليوم الاثنين، عن استمرار “الخلاف” بين رئيس الجمهورية وتحالف #البناء بشأن اختيار رئيس الوزراء […]

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